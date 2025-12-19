Incidente sulla 131 Dcn, anziano in ospedale  

Un incidente all’altezza di Abbasanta con un anziano ferito trasportato in ospedale e disagi per oltre un’ora nella circolazione lungo la Statale 131 Dcn.

Ieri verso le 8.30 il tamponamento tra un’Audi e un Piaggio Porter al chilometro 3 della 131 Dcn, per cause che le forze dell’ordine devono ancora accertare. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo dello scontro, e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’anziano, in codice rosso, al San Martino di Oristano (illeso, per fortuna, il conducente dell’Audi).

Il tamponamento ha inoltre provocato diversi disagi agli automobilisti in transito lungo la Statale 131 Dcn: all’altezza di Abbasanta infatti per circa un’ora e mezzo la circolazione è stata deviata in alcune strade secondarie.

