Incidente probatorio, l’udienza dal Gip si farà l’11 dicembre 

È fissata per l’11 dicembre l’udienza davanti al giudice Giorgio Altieri per chiudere l’incidente probatorio con il dibattimento sulla perizia affidata al Ris dei Carabinieri che hanno il compito di esaminare i vestiti indossati il giorno della morte da Manuela Murgia e comparare gli eventuali profili genetici rinvenuti con quelli dell’ex fidanzato dalla giovane, Enrico Astero, indagato per omicidio volontario. Oltre ai militari, incaricati dal giudice, parteciperanno all’udienza anche il genetista di fama internazionale Emiliano Giardina (nominato dagli avvocati Giulia Lai, Bachisio Mele e Maria Filomena Marras, che assistono la famiglia Murgia) e l’ex generale del Ris di Parma, Luciano Garofano, esperto di fiducia del difensore di Astero, il legale Marco Fausto Piras.

Terminato l’accertamento sui Dna, però, il procuratore aggiunto Guido Pani, titolare del fascicolo riaperto a febbraio, potrebbe chiedere al gip Altieri anche una perizia definitiva per accertare le cause del decesso della ragazza, trovata morta ai piedi del canyon di Tuvixeddu: i consulenti della Procura (il medico legale Francesco Paribello e l’anatomopatologo Giuseppe Santa Cruz) dopo l’autopsia sposarono l’ipotesi del suicidio, mentre l’esperto della famiglia Murgia, il medico legale Roberto Demontis, ha ipotizzato l’omicidio volontario.

