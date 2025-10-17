«Decadenza, la parola finale spetta alla Corte d’Appello» 

VaiOnline
«La sentenza della Consulta è in continuità con quella del Tribunale». Sul caso del rischio decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde, il difensore del Collegio regionale di garanzia elettorale Riccardo Fercia ha depositato ieri una memoria difensiva in vista dell’udienza del 7 novembre in Corte d’Appello a Cagliari. Per il legale la Corte costituzionale non avrebbe escluso la decadenza in modo assoluto, lasciando impregiudicati i poteri di riqualificazione da parte dei giudici civili di secondo grado.

