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Orotelli
29 marzo 2026 alle 00:24

Incidente col cavallo, in ospedale 

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Incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Orotelli, vicine al centro abitato. Salvatore Ortu, 59 anni, ha riportato una grave ferita alla testa, pare dopo una brutta caduta da cavallo. Non si sa bene cosa successo. Forse lo stava domando quando è finito a terra dolorante. Le sue urla disperate sono state udite nel vicinato e hanno fatto scattare l’allarme assieme alla telefonata che sarebbe riuscito a fare a un parente.

L’incidente è però avvenuto in una zona difficile da raggiungere sebbene si trovi alla periferia del paese, dietro il bocciodromo e a pochi passi dalla biblioteca. Per soccorrerlo sono intervenuti perciò i vigili del fuoco oltre, naturalmente, all’ambulanza.

Poco prima delle 20 l’uomo è stato trasferito in tutta fretta all’ospedale San Francesco di Nuoro dove è stato ricoverato d’urgenza e sottoposto subito ad accurati accertamenti medici.

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