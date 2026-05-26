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Decimoputzu.
27 maggio 2026 alle 00:24

Incendio in un’azienda agricola 

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Le temperature aumentano e inevitabilmente in Sardegna scoppiano gli incendi. Gli ultimi nel territorio della provincia di Cagliari risalgono a ieri. Il fuoco ha aggredito ampie aree di vegetazione per lo più incolta e ha impegnato a lungo diverse squadre di Vigili del fuoco del comando di Cagliari. Dieci gli interventi necessari.

Tra i principali sicuramente il rogo scoppiato all’interno del Comune di Decimoputzu, in località Zippeddu, dove le fiamme hanno aggredito un’azienda agricola danneggiando un camion e altri mezzi meccanici: una squadra arrivata dalla sede centrale del capoluogo e una sopraggiunta dal distaccamento di Iglesias hanno impegnato i pompieri per diverse ore.

A Capoterra invece, in località Torre degli Ulivi, sono dovute intervenire due squadre di Cagliari con il supporto dell’autobotte, mentre un secondo intervento si è reso necessario a pochi chilometri nei pressi del parco urbano a pochi chilometri di distanza.

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