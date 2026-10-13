Incendio in un appartamento:  tre persone si mettono in salvo 

Alla vista del fumo non hanno perso tempo. Nonostante i problemi di mobilità di una persona, si sono diretti subito verso l’uscita per abbandonare l’appartamento al terzo piano di un palazzo di via Dante. Tre persone si sono messe in salvo prima che l’incendio si estendesse e l’aria diventasse irrespirabile. Un’azione quasi contemporanea all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno contribuito al soccorso degli occupanti della casa e alle operazioni di spegnimento del rogo. Si sono vissuti momenti di paura, ieri pomeriggio, in pieno centro città: alla fine per fortuna il bilancio non è gravissimo.

Le condizioni

Le tre persone stanno bene nonostante il fumo respirato: sono state assistiti dal personale del 118 sul posto per poi valutare un’eventuale trasferimento in ospedale per un’anziana. Danni invece per l’appartamento.

L’emergenza è scattata verso le 15. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi, l’incendio sarebbe scoppiato per un problema a un elettrodomestico. Dunque si tratterebbe di cause accidentali anche se per confermarle serviranno ulteriori accertamenti. Alla vista del fumo che ha invaso rapidamente tutte le stanze dell’abitazione, le tre persone presenti in quel momento sono riuscite a scappare. Non è stato semplice per i problemi di mobilità di una delle donne. Una fuga completata grazie all’arrivo dei vigili del fuoco nel frattempo attivati dalle telefonate arrivate alla centrale operativa di viale Marconi.

Strada chiusa

Oltre ai mezzi e al personale dei vigili del fuoco, sul posto anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri. Per favorire le operazioni di soccorso e spegnimento, è stata chiusa al traffico la corsia di destra di via Dante tra via Petrarca e via Tasso. Numerosi i curiosi che hanno assistito all’intervento dei vigili del fuoco e ai soccorsi da parte del personale del 118. Per fortuna le condizioni delle tre persone che si trovavano nell’abitazione non sono risultate gravi: alla fine hanno respirato un po’ di fumo e sono state assistite dal personale medico presente sul posto.

Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti per oltre un’ora e mezza: oltre a spegnere il principio d’incendio, sono stati valutati eventuali danni o problemi all’appartamento. E sono state avviate le indagini per capire la natura del rogo: quasi certamente si è trattato di un fatto accidentale. Intanto, con la chiusura di una delle due corsie di via Dante, il traffico nella zona ha subito dei rallentamenti. (m. v.)

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