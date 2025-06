Incendio devasta un’abitazione a S’Erenargiu  

Grande paura ieri pomeriggio in un’abitazione a Siniscola dove è divampato un incendio che ha creato gravi danni all’immobile. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Ma si sono vissuti momenti davvero difficili quando, attorno alle 18, il fuoco ha invaso le stanze della casa, che si trova in località S’Erenargiu.

L’allarme ha mobilitato i vigili del fuoco che dalla caserma sono subito accorsi per domare il rogo e arginare i danni.

Il loro intervento tempestivo ha senz’altro evitato conseguenze molto più gravi, anche se i danni sarebbero consistenti.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i pompieri hanno provveduto a verificare la situazione e anche a procedere con gli accertamenti necessari a risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme.

In base ai rilievi eseguiti l’origine più probabile sarebbe quella accidentale.

Sono gravi i danni riportati dall’abitazione. In particolare, la zona giorno, completamente devastata dalle fiamme, sarebbe la più compromessa assieme a un soppalco in legno, andato bruciato. Distrutti naturalmente anche gli arredi di quella parte della casa.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e i carabinieri.

