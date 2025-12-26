Incendiate tre auto nella notte 

Nel cuore della notte di ieri a Teti è divampato un incendio che ha distrutto tre auto parcheggiate l’una accanto all’altra. È successo lungo via Dante. L’allarme è scattato intorno alle 2.50 e ha mobilitato i vigili del fuoco.

Una squadra del comando provinciale di Nuoro ha raggiunto Teti e ha provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo che ha devastato le tre vetture. L’intervento dei vigili del fuoco è riuscito a evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e allargarsi ai locali adiacenti.

Una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza dell’area, si è provveduto ad avviare gli accertamenti per capire se il rogo abbia origini dolose o cause accidentali. I primi rilievi eseguiti non hanno dato certezze. Perciò sono previsti nuovi accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Teti, impegnati a fare luce sulla vicenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA