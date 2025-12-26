VaiOnline
Teti
27 dicembre 2025 alle 00:09

Incendiate tre auto nella notte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel cuore della notte di ieri a Teti è divampato un incendio che ha distrutto tre auto parcheggiate l’una accanto all’altra. È successo lungo via Dante. L’allarme è scattato intorno alle 2.50 e ha mobilitato i vigili del fuoco.

Una squadra del comando provinciale di Nuoro ha raggiunto Teti e ha provveduto alle operazioni di spegnimento del rogo che ha devastato le tre vetture. L’intervento dei vigili del fuoco è riuscito a evitare che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e allargarsi ai locali adiacenti.

Una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza dell’area, si è provveduto ad avviare gli accertamenti per capire se il rogo abbia origini dolose o cause accidentali. I primi rilievi eseguiti non hanno dato certezze. Perciò sono previsti nuovi accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Teti, impegnati a fare luce sulla vicenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I timori per il futuro di Alghero: «Ricavi bassi, si rischia il ridimensionamento»

«Non svendiamo i nostri scali, la gestione pubblica funziona»

L’ex manager di Sogeaal: progetto illegittimo, i fondi di investimento sono attratti solo dagli utili  
Al. Car.
Le previsioni

Fine anno con allerta meteo e temporali

Maltempo nell’ultimo weekend del 2025 ma le temperature non saranno rigide 
Riccardo Spignesi
La storia

Una famiglia in festa: «Il nostro primo Natale con le tre gemelline»

A Guasila palloncini, mazzi di fiori e tanta gioia per Bianca, Camilla e Carlotta 
Paolo Carta
Il furto di Natale

Saccheggiata la mensa dei poveri

Rubati prosciutti, agnelli e maialetti. Le Vincenziane di Olbia costrette a fermarsi 
Tania Careddu
L’intervista

«C’è un assalto eolico insensato e senza regole, così si distrugge l’Isola»

Elena Pinna, attivista del movimento “Surra”: «I comitati hanno spinto i sardi a ribellarsi» 
Lorenzo Piras
Legge di bilancio

Manovra blindata, martedì l’ok

Dopo 63 giorni al Senato arriva alla Camera il testo da 22,3 miliardi 
Il lutto

Muore a cento anni Maria Sole Agnelli

Sorella e confidente dell’Avvocato, amò la politica, la cultura, i cavalli e la Juve 
Pordenone

Il vento lo strappa dalla seggiovia: è grave

La rete di protezione si solleva, si impiglia nella scarpa e lo trascina giù 