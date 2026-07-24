Incendi, resta l’allerta arancione 

Sarà un’altra giornata di fuoco per la Sardegna e anche per Cagliari sul fronte incendi. La Protezione Civile regionale, infatti, ha confermato anche per oggi l’allerta con codice arancione per il capoluogo nel nuovo bollettino di previsione di pericolo incendi. Si tratta di un codice che indica pericolosità alta per cui, si legge nel bollettino, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, rendendo necessario il concorso della flotta statale.

L’amministrazione comunale, sui propri canali, invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e adottare comportamenti responsabili per tutelare la propria sicurezza e della collettività, il patrimonio ambientale e paesaggistico.

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