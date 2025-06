In via Sardegna la musica fa ballare migliaia persone 

Assemini ha festeggiato con un bagno di folla la festa della musica 2025. Si è cominciato la mattina in via Sardegna con l’allestimento dei 12 palchi e di quello centrale, prove tecniche nel pomeriggio e dalle 20 la cittadina è stata letteralmente invasa da un pubblico di ogni età, colorato e festante che per 4 ore è stato coinvolto dalle sonorità di “Un mare di musica Made in Italy”.

I pareri

«Collaboro come volontario da 17 anni, sono un grande appassionato di musica, ma questa iniziativa mi coinvolge anche personalmente in quanto genitore di un musicista con disabilità: è bellissimo vedere in azione musica e temi importanti come l’inclusione», afferma Alberto Cadoni, uno dei volontari dell’organizzazione. Dai variegati tributi ai ritmi italiani - i più apprezzati sono stati quelli dedicati alla musica di Ligabue, Vasco Rossi e Litfiba - alle voci di Giorgia, Mina e Laura Pausini, al gruppo dei Puinguini Tattici Nucleari, e ancora ai grandi big come Lucio Battisti, Renato Zero, Eros Ramazzotti. Afferma Luca Puddu, cantante del gruppo “tributo ai Litfiba”: «Siamo ben felici di esserci: per noi si tratta della prima volta ad Assemini. Abbiamo eseguito i brani più belli della rock band fiorentina, con tutta la nostra carica di energia».

A far ancheggiare grandi e piccoli ci sono state poi le note del liscio romagnolo di Raoul Casadei, e i live delle hits 2025 invece hanno fatto cantare anche le persone più timide. Le preziose arie di Verdi, Puccini, Rossini e Donizzetti sono state affidate alle voci degli interpreti per essere apprezzate anche dai più giovani. Dice infatti Chiara Muscas: «Non avevo mai ascoltato la musica lirica, è difficile da suonare e da cantare». È stata poi la volta delle 85 candeline di Guccini. I momenti in musica sono stati immortalati in migliaia di scatti che parteciperanno al concorso “Scatta la Musica”. Uno dei curatori, Massimo Usai, fotografo e social media manager, afferma: «Curerò la parte visiva del concorso che inizierà a fine manifestazione: i partecipanti racconteranno lo spirito della festa con le immagini».

