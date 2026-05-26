In via Cabras ricompaiono le fermate Ctm 

Nuove modifiche nel trasporto pubblico a Monserrato. Da questa settimana le linee 8, 8/A ed M del Ctm riprendono infatti a transitare in via Cabras, dopo tre mesi di percorso alternativo. Nella via è in corso il cantiere per rifare l’asfalto, che ha comportato la chiusura della carreggiata verso Pirri e l’istituzione del doppio senso sul lato opposto: gli autobus sfrutteranno proprio questa viabilità alternativa provvisoria, riprendendo di fatto il tragitto originario.

Tornano quindi nuovamente attive sei fermate: tre proprio in via Cabras (resta out solo quella all’angolo con via Zuddas), due in via del Redentore e una in via Zuddas. Il percorso provvisorio in via Giulio Cesare, attuato per non appesantire il traffico su via Cabras, creava infatti troppi disagi ai cittadini, tra fermate soppresse e rallentamenti importanti. Preoccupazioni che erano giunte fino all’aula del Consiglio comunale. Da qui l’intesa tra il Comune e Ctm per riportare le linee al loro normale tragitto.

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