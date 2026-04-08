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09 aprile 2026 alle 00:15

In vendita i biglietti per Sant’Efisio: sconti per i giovani 

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Cinque tribune, di cui una destinata a persone con disabilità costrette in sedia a rotelle e accompagnatori con accesso gratuito, un totale di 1612 posti a sedere e agevolazioni per giovani sino ai 26 anni e bambini sino ai 12: ecco le novità per i biglietti (in vendita da domani) e le tribune in occasione della 370esima Festa di Sant'Efisio. Costerà 30 euro il biglietto per la tribuna numero 1: coperta e posizionata in via Roma lato Palazzo Vivanet, con vista piazza Matteotti, avrà 381 posti a sedere. Lo spazio nella tribuna 2 (616 i posti totali), scoperta e posizionata in piazza Matteotti con vista stazione ferroviaria, costerà 20 euro; 35 euro il costo di ciascun biglietto per le tribune coperte posizionate in via Roma lato piazza Matteotti, fronte Palazzo Vivanet e Palazzo Civico, la numero 3 e la numero 4 che ospiteranno rispettivamente 252 e 313 posti a sedere. La tribuna 5, coperta e posizionata in via Roma lato Palazzo Civico con vista su piazza Matteotti e dotata di 50 posti, sarà riservata con accesso gratuito a 25 persone con disabilità e ai rispettivi accompagnatori.

Previste anche agevolazioni per i giovani sino a 26 anni (15 euro il biglietto nella tribuna 2, sino a un massimo di 40 posti) e la gratuità per i bambini sino a 12 anni d'età (in qualunque tribuna, sino a un massimo di 40 posti).

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