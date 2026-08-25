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San Sperate.
26 agosto 2026 alle 00:42

In piazza Primo Maggio le nuove panchine letterarie 

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A San Sperate arrivano le panchine letterarie. Sono in madrepietra, ricordano la forma di un libro e sono state sistemate in piazza Primo Maggio. L’opera rientra in un progetto di riqualificazione da 44mila euro, provenienti dal fondo sviluppo e coesione ministeriale, annunciato nel gennaio del 2023.

Gli interventi, che puntano al recupero dell’area come spazio di socializzazione e aggregazione, prevedevano l’installazione di nuove panchine, fioriere, cestini e altri elementi di arredo urbano, nonché la ripavimentazione dell’area. Opera, quest’ultima, terminata nell’estate del 2025. I restanti arredi urbani, panchine comprese, sarebbero dovuti arrivare di lì a poco ma i tempi si erano allungati e ne era scaturita una polemica da parte della minoranza e dei residenti.

Ora sembra tutto risolto: con la posa delle panchine letterarie i lavori di riqualificazione si avviano al completamento. Una scelta che riflette il valore culturale del paese museo e che si lega anche alla volontà di ricordare uno dei personaggi più importanti della letteratura italiana del ‘900: in occasione del centenario del Premio Nobel (1926-2026), una delle panchine è stata dedicata a Grazia Deledda, unica donna italiana ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento, con incise alcune delle sue frasi più belle.

Le altre, al momento bianche, saranno decorate a breve diventando così simbolo della creatività e dell’arte che caratterizza San Sperate. «Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo. Le panchine sono pezzi unici e diventeranno il frutto di un processo creativo che le renderà di una bellezza senza pari. A breve saranno posizionati gli ultimi arredi e completate le aiuole con la piantumazione di essenze tipiche della macchia mediterranea. Il nostro obiettivo rimane quello di rendere San Sperate un paese più bello, più verde e più vivibile», ha dichiarato l’assessora Germana Cocco, che ha seguito il progetto.

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