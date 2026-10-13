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14 ottobre 2026 alle 00:08

In pensione l’autista dei comandanti dell’Arma Dopo 41 anni Ettore Melis saluta i suoi colleghi 

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Ha lavorato per 41 anni nei Carabinieri, svolgendo per molto tempo il delicato ruolo di autista dei vari comandanti provinciali dell’Arma, ben tredici. Ora, l’appuntato scelto, qualifica speciale, Ettore Melis ha raggiunto il traguardo della pensione. E ieri mattina ha salutato i colleghi, ricevendo il ringraziamento da parte del comandate regionale Francesco Rizzo e di quello provinciale, Luigi Grasso.

Arruolatosi nel 1985, l’appuntato Melis ha vissuto, come fanno sapere dal comando provinciale dei Carabinieri, «una carriera esemplare, caratterizzata da un impegno incondizionato nei confronti dello Stato, rappresentando un esempio di professionalità, umanità e senso del dovere». In via Nuoro sono stati in tanti a salutarlo durante una cerimonia alla presenza dei due generali Rizzo e Grasso e di una folta rappresentanza di militari di ogni ordine e grado.In molti hanno espresso gratitudine per la sua condotta e dedizione: in questi anni è sempre stato presente nelle occasioni più importanti, sia istituzionali che legate ai fatti di cronaca, per accompagnare i diversi comandanti provinciale di Cagliari che si sono susseguiti.

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