Olbia.
08 marzo 2026 alle 00:23

In moto un chilo e mezzo di cocaina 

Un uomo di 37 anni, Fabrizio Derosas, olbiese, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Stando a quanto segnalato alla Procura di Tempio, l’attività del personale dell’Arma (Nucleo Radiomobile del Reparto territoriale di Olbia) è iniziata con un semplice controllo in strada. L’uomo, arrivato davanti all’auto dei Carabinieri a bordo di una motocicletta, non si è fermato all’alt a e si è dato immediatamente alla fuga. I Carabinieri hanno seguito il motociclista e dopo poche centinaia di metri lo hanno fermato. Durante una accurata perquisizione sono stati trovati e sequestrati circa un chilo e 500 grammi di cocaina. L’uomo non ha dato spiegazioni sulla provenienza della droga, è stato accompagnato in caserma e arrestato. La sua posizione ora è al vaglio del procuratore di Tempio, Gregorio Capasso.

