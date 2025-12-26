VaiOnline
Gli incidenti.
27 dicembre 2025 alle 00:12

In fuga il pirata della strada di via Po 

Il conducente di un’auto in fuga dopo aver travolto una trentenne in via Po e una donna di 40 anni in prognosi riservata per le conseguenze di un investimento avvenuto in viale Sant’Avendrace: è il bilancio di quanto avvenuto la sera della vigilia di Natale. Su entrambi gli episodi sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

In via Po, secondo i primi accertamenti, il conducente di una Fiat Panda, presa a noleggio, ha investito una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali ed è fuggito. La vittima, accompagnata dal personale del 118 in ospedale con assegnato un codice rosso, ha per fortuna riportato ferite non gravi: se la caverà con trenta giorni di prognosi. Chi era alla guida deve essere ancora identificato: la persona che ha preso la vettura a noleggio non si trova e anche l’auto non è stata ancora riportata nell’agenzia.

Più gravi le conseguenze nell’incidente di viale Sant’Avendrace. Un rider, come per ora ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, sarebbe stato colpito da un’auto, finendo su una donna che attraversava. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo. La 40enne invece sarebbe stata soccorsa subito dopo: portata al Brotzu su un’ambulanza del 118, è ricoverata in prognosi riservata. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

