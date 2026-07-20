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La scadenza.
21 luglio 2026 alle 00:12

In Eccellenza tutto ok per le 16 partecipanti 

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È scaduto ieri il termine per presentare l’iscrizione dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, con tutte e 16 le società aventi diritto del massimo campionato che hanno regolarmente inviato la domanda. Fra queste anche l’Ilvamaddalena, che attende (fra questa e la prossima settimana) novità sulla richiesta di ripescaggio in Serie D. I maddalenini, stando alle graduatorie ufficiose (la Lnd non ha pubblicato quella completa), avrebbero bisogno di alcune ulteriori defezioni per ritrovare la categoria. A livello regionale, intanto, il primo passo della nuova stagione è stato completato da quasi tutti i club: «Sono molto soddisfatto, il momento dell’iscrizione fino a pochi anni fa lo vivevamo con un po’ di ansia mentre adesso le adesioni sono pressoché totali dall’Eccellenza fino alla Seconda Categoria, con tante nuove adesioni in Terza», fa sapere Gianni Cadoni, presidente Cr Sardegna.

In Promozione, risolta la crisi societaria al Buddusò con un nuovo gruppo dirigente che ha come presidente Lino Collu. Domanda presentata anche dall’Fc Alghero, retrocesso dalla Prima alla Seconda Categoria, che la scorsa settimana aveva inizialmente annunciato di non voler proseguire l’attività della prima squadra. I prossimi passaggi riguardano il pagamento della prima rata d’iscrizione entro il 30 luglio, che ratificherà l’iscrizione (senza il versamento automatica l’esclusione dai campionati), poi ai primi di agosto verranno formati i vari gironi e definiti i ripescaggi.

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