In Eccellenza il clou è a La Maddalena 

Oggi si raggiunge il giro di boa del campionato di Eccellenza. In programma la quindicesima e ultima giornata del girone d’andata, con tre anticipi alle 14.30 e le restanti gare alle 15. La capolista Ilvamaddalena affronta (14.30) allo stadio “Carlo Zoboli” il Carbonia, formazione solida e ancora imbattuta in casa. I maddalenini arrivano all’appuntamento forti di cinque risultati utili consecutivi. Alle spalle della vetta, l’Iglesias di Giampaolo Murru, appaiata al Tempio, è attesa a Villasimius contro una squadra alla ricerca di una vittoria che manca da sei turni.

Il Tempio, reduce da due pareggi che gli sono costati il primato, ospita il Tortolì, deciso a riscattare l’ultima battuta d’arresto. Trasferta impegnativa per l’Atletico Uri, di scena (14.30) sul campo del Santa Teresa, rinforzatosi con l’obiettivo di risalire posizioni.

Al “Frogheri” di Nuoro (14.30) si affrontano Nuorese e Sant’Elena, due ex nobili con un passato anche in Serie C. I barbaricini sono scivolati in quinta posizione, ma la vetta dista solo tre lunghezze. I quartesi occupano l’ultima posizione, ma sono in forte ripresa, reduci dalla vittoria sul Taloro e dal pareggio con il Tempio, risultati firmati dal neoacquisto Mauro Ragatzu, ex di turno. L’Ossese, ancora imbattuta, riceve il Calangianus. Completano il programma Lanusei-Ferrini Cagliari, confronto chiave in ottica classifica, e Buddusò-Taloro Gavoi, scontro diretto in zona bassa.

Nel girone B di Promozione spazio a tre anticipi: Castelsardo-Stintino (ore 15), Ghilarza-Ozierese (15.30) e Bosa-Macomerese (18.30).

RIPRODUZIONE RISERVATA