In Crusaders in finale scudetto 

E, dopo il successo numero otto, il… Ninebowl. I Crusaders Cagliari hanno compiuto l’impresa: ieri a Terramaini hanno battuto i Wolverines Piacenza 24-21 qualificandosi per il match che il 5 luglio, a Ferrara, assegnerà lo scudetto del football americano a 9. Un successo che, intanto, laurea i rossargento campioni della North Conference.

Sul rovente nuovo campo dei Crusaders, la squadra di coach Joe Tricario ha faticato a sbloccare un match estremamente equilibrato. Al punto che il primo quarto si è concluso 0-0. Nel secondo, il punteggio è stato mosso da un field goal da 24 yard di Badas che risulterà decisivo. Poi è arrivato il touch down di Pili con un lancio da 51 yard di Piva e il punto aggiuntivo: 10-0. In equilibrio il terzo quarto con due td per parte (Dessì e Scano per i Cru), tutti con punto aggiuntivo (24-14). Nell’ultimo quarto i cagliaritani non hanno trovato la via della end zone, incassando la marcatura emiliana, ma non hanno concesso altri possessi. Nella quinta finale della loro storia affronteranno i campioni di South Conference, gli Honey Badgers Formigine (21-14 ai Chiefs Ravenna). ( c.a.m. )

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