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Palazzo Bacaredda.
21 luglio 2026 alle 00:16

In Consiglio si discute della tassa sui rifiuti 

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Tari e stadio. Dovrebbero essere i due argomenti principali in discussione oggi durante il Consiglio comunale. La seduta, convocata dal presidente Marco Benucci, è in programma alle 18 a Palazzo Bacaredda. Un’ora prima, alle 17, sono in programma le interrogazioni al sindaco Massimo Zedda e agli assessori della Giunta comunale.

Ai primi punti dell’ordine del giorno, le proposte di deliberazione (numero 110, 112 e 121) riguardanti l’Adozione Piano Economico Finanziario (Pef) dei servizi di igiene urbana - annualità 2026 - 2029 ai fini dell'applicazione della Tari (tassa comunale sui rifiuti); approvazione Regolamento per l'applicazione della Tari per l'anno 2026; approvazione tariffe della tassa sui rifiuti anno 2026.

Altra proposta di deliberazione (la numero 164) riguarda la nuova composizione in rappresentanza di tutte le coalizioni presenti nel Consiglio Comunale della Commissione consiliare permanente Bilancio e Tributi. Giuseppe Farris (Civica2024) entrerà nell’organismo, questo perché in Commissione sono rappresentate solo due coalizioni, mentre in Consiglio le coalizioni sono 3 e sarà composta da 11 consiglieri.

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