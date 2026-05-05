In città nessuno oltre 120mila euro 

Stando alle dichiarazioni dei redditi i residenti in città che se la passano discretamente bene sono oltre mille ma da pascià neppure uno. Sono 513 i contribuenti che nel 2025 (anno d’imposta 2024) hanno dichiarato un reddito annuo tra i 75 e i 120mila euro, 628 tra i 55 e i 75mila euro ma nessuno – riporta il Mef, Ministero delle Finanze - è andato oltre i 120mila.

L’analisi

Diversamente e inaspettatamente rispetto al dato che interessa la città, in provincia sono 124 i contribuenti, distribuiti in 12 comuni, che hanno superato la soglia dei 120mila euro: Abbasanta (9 contribuenti), Arborea (7), Bosa (23), Cabras (12), Ghilarza (10), Marrubiu (4), Mogoro (7), Nurachi (5), Santa Giusta (18), Sedilo (7), Simaxis (4) e Terralba (18). Il gruppo dei 124 ha denunciato redditi per 23 milioni di euro.

A Baradili , il paese meno popoloso dell’Isola e tra i più piccoli della Penisola, su 80 residenti 68 l’anno scorso hanno presentato la denuncia dei redditi di cui 35 per redditi da lavoro dipendente per 532mila euro e 28 da pensioni per 401mila: 933 mila euro, pari al 93 su cento del reddito complessivo di un milione di euro. Trenta contribuenti si collocano nella fascia di reddito da zero a 10mila euro per un importo complessivo di 142mila euro, 12 da 10 a 15mila euro (153mila euro), 9 da 15 a 26mila (185mila) e 16 da 26 a 50mila (574 mila euro).

Il commento

«Nei piccoli paesi della provincia la situazione non si discosta da quella di Baradili, i pensionati e i dipendenti pubblici e privati sono la ricchezza che tiene in piedi quelle comunità. Mancano i giovani, in alcuni paesi si festeggia una nascita ogni cinque anni», commenta Nando Faedda, vice presidente della Camera di commercio di Cagliari-Oristano.

L’Istat conferma: i nati nel 2025 negli 83 paesi della provincia sono stati 659 la metà del 2003 che fece registrare il dato più alto dal 1999; morti oltre 2mila.

Le difficoltà

Il reddito complessivo aumenta in misura inferiore rispetto ai dati generali, segno che la città e i paesi della provincia arrancano. Più di 8 contribuenti su 10 sono pensionati e dipendenti pubblici/privati. Gli autonomi si sono ridotti a 784 unità, di cui la metà con domicilio fiscale in città e 397 nei paesi. Nessuno di questi arriva a 50 unità, al disotto Terralba con 40, Bosa 36, Santa Giusta 34, Cabras 33, Ghilarza 24, Mogoro 15.

La ricchezza

Il reddito complessivo degli 83 comuni della provincia per poco meno della metà si concentra su Oristano con 550milioni di euro e i tre centri che superano i 5 mila abitanti: Terralba (121 milioni di euro), Cabras (112 milioni) e Bosa (102 milioni) per un totale di 335 milioni di euro.

La situazione dei cinque paesi tra i 5 e i 3 mila abitanti: Santa Giusta denuncia un reddito complessivo di 69 milioni di euro, Marrubiu e Ghilarza con 59 milioni ciascuno, Arborea 52 e Mogoro 46 milioni.

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