13 novembre 2025 alle 00:36

In città la Giornata mondiale del diabete: esperti, associazioni e pazienti a confronto   

“Un cerchio blu per la Sardegna”: questo l’evento di divulgazione e sensibilizzazione promossa dall’associazione Tramas Odv, in collaborazione con Carena APS, Sardinia Pro Arte e Federfarma Sardegna che si terrà domani, in occasione della Giornata mondiale del diabete.

Appuntamento alle 17 nel Teatro Doglio: parteciperanno esperti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni di familiari e pazienti, con momenti di riflessione, musica e arte. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, partendo dal dato allarmante che vede la Sardegna ai primi posti in Italia per incidenza del diabete.

