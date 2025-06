In centro più sicurezza per i pedoni 

Novità in arrivo sul fronte della sicurezza a Ghilarza. Il Comune ha affidato i lavori per la sistemazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati, stanziando 254mila euro. Due saranno sistemati in via Santa Lucia: uno all’altezza dell’incrocio di via Nessi e l’altro poco distante nei pressi del poliambulatorio. Gli altri due verranno invece sistemati nella strada di circonvallazione, uno in prossimità del lavatoio e l’altro dell’incrocio con la strada che porta ai novenari. «In queste zone si sono verificati numerosi incidenti – conferma il sindaco Stefano Licheri - Per questo abbiamo ritenuto necessario intervenire». Il piano sicurezza guarda anche al futuro. «È nostra intenzione acquistare altri attraversamenti da sistemare vicino alle scuole, a villa Deriu e nella via del Mandrolisai ma per questa strada dobbiamo attendere l’ok della Provincia visto che quel tratto è di sua competenza».

