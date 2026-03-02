In casa la droga per il rave party: arrestato 28enne 

Una segnalazione precisa ha permesso agli investigatori della Squadra Mobile di individuare un’abitazione probabilmente utilizzata per conservare droga in vista di un rave party. Così quando i Falchi si sono presentati a Villacidro nella casa di Cristian Pontis, 28 anni, hanno recuperato diversi tipi di sostanze stupefacenti: 80 grammi di marijuana, 200 di hascisc e altri 60 di ketamina e metanfetamina. Sequestrati anche più di tremila euro.

Il 28enne è stato arrestato su disposizione del pm di turno. Nel processo per direttissima, assistito dall’avvocato Ignazio Ballai, ha ottenuto i termini a difesa e dovrà attendere la prossima udienza con la misura dell’obbligo di firma.

Come ricostruito dai poliziotti, l’operazione antidroga è scattata grazie alle prime informazioni arrivate attraverso l’applicazione YouPol della Polizia che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, su episodi di spaccio. (m. v.)

