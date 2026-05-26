In arrivo due volontarie: la compagnia barracellare si rafforza 

Si colora sempre più di rosa la compagnia barracellare di Sanluri. Claudia Mucelli, 55 anni, e Vanessa Piras (50) hanno giurato, nell’Aula consiliare, davanti all’amministrazione comunale e ora sono pronte a dare il proprio contributo per tutte le attività svolte quotidianamente dai volontari. Con il loro ingresso, sale a tre la presenza femminile, un anno fa la prima, Francesca Lampis, un’altra è quasi pronta per prestare giuramento a breve. Ora, tra donne e uomini il numero totale della compagnia sale a 30, guidati dal capitano Salvatore Pau. «Il rinforzo - dice Pau- arriva proprio nel momento di maggior bisogno, è già partita la campagna antincendio. Uno dei servizi più impegnativi, anche perché richiede una presenza capillare su un territorio molto esteso fino alla131, dove i nostri interventi non si limitano solo allo spegnimento del fuoco, ma richiedono prevenzione, frequenti sopralluoghi, in particolare sulle aree più a rischio». Quest’anno la compagnia dispone di nuovi mezzi e attrezzature per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza, grazie ad un contributo della Regione per l’acquisto di un modulo antincendio che garantisce una maggiore riserva d’acqua e tubazioni di rapido utilizzo, inoltre scarponi e divise ignifughe per il personale.

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