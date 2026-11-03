In arrivo 7.500 euro all’istituto dell’infanzia  

Inglese, musica, giochi e qualche uscita fuori dall’aula. La scuola dell’infanzia “Padre Manzella” di Sant’Andrea Frius amplierà le attività grazie a un contributo straordinario di 7.500 euro deciso dalla Giunta comunale. Il progetto, preparato dall’Istituto Suore del Getsemani per l’anno 2026-27, è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni.

Ci saranno laboratori di lingua inglese, musica e attività motoria insieme a visite guidate e uscite didattiche. Si punterà su gioco, scoperta e amicizia. Le famiglie non dovranno pagare nulla in più. Dietro il finanziamento c’è anche la volontà di dare una mano a una scuola importante per il paese in un periodo in cui le nascite diminuiscono e mantenere i servizi per i più piccoli diventa sempre più difficile. L’istituto preparerà il calendario delle iniziative, stabilirà le ore dei laboratori e alla fine presenterà al Comune il resoconto delle spese. Il contributo potrà essere usato anche per materiali didattici, personale e trasporti necessari alle uscite. Un sostegno che punta ad arricchire le giornate dei bambini e ad aiutare le famiglie a trovare nel proprio paese nuove occasioni per crescere e imparare. (s. m.)

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