VaiOnline
Al Borucca.
18 gennaio 2026 alle 01:09

Impresa del Buddusò, la Nuorese cade ancora 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Buddusò 2

Nuorese 1

Buddusò (3-5-2) : Faralli, Ortiz (st 25’ De Goicochea), Barilari, Mane, Usman (st 30’ Gomis), Brailly, Castelnoble, Barracca, Balde (st 33’ Gassama), Sambiagio (st 45’ Delogu), Cernovs. In panchina Sanna, E. Marrone, D. Marrone, Ghisu, Uleri. Allenatore Terrosu.

Nuorese (4-4-2) : Mascia, M. Arru, Catte, Filia, Demurtas (st 30’ Cossu), Floris, Cadau, Tanda, Manca, Cocco, Caggiu. In panchina Ruggiu, Todde, Puddu, Falchi, Argiolas. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Bordiga di Ostia.

Reti : pt 45’ Manca; st 11’ Castelnoble, 27’ (r) Balde.

Buddusò. Terza vittoria consecutiva di un rinato Buddusò, che al Borucca batte meritatamente, al di là dello striminzito 2-1, una rimaneggiata Nuorese scalando posizioni in classifica. I ragazzi di Terrosu tengono per tutti i 90’ il pallino del gioco lasciando sporadici contropiedi agli ospiti che si portano in vantaggio sull’unico tiro in porta del primo tempo dopo che i biancocelesti sbagliano facili occasioni.

Nella ripresa i locali, trascinati da un immenso Castelnoble, ribaltano il risultato schiacciando nella propria metà campo i barbaricini. All’11’ Castelnoble con un siluro pareggia i conti, al 27’ Balde trasforma un rigore decretato per un fallo sullo stesso centravanti locale. Nel mezzo bisogna registrare un traversa di Castelnoble a portiere battuto. Una vittoria meritata per i biancocelesti, che battono una bella realtà calcistica fatta di giocatori quasi tutti barbaricini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il trionfo.

Cagliari, è una gioia infinita

Battuta la Juventus con un gran gol di Mazzitelli al 65’: esplode la Domus 
l Nello sport
Delitto a Carbonia

Lo accoltellano alla gola e bruciano il cadavere: orrore nel parco Rosmarino

Giovanni Musu aveva 53 anni: il corpo trovato davanti a una telecamera comunale (spenta) 
Stefania Piredda
La presidente Todde, i Cinquestelle e il Pd proseguono le interlocuzioni per gli incarichi ancora da assegnare

Nomine, caos infinito: dai direttori licenziati anche un ricorso al Tar

Sensi (ex Asl Sassari) ha già vinto, gli altri contro gli atti di fine anno 
Cristina Cossu
Meteo

Pioggia, vento, mareggiate La Sardegna aspetta l’arrivo della burrasca

Scatta l’allerta per il maltempo Attese onde alte oltre i sei metri 
Roberto Carta
L’intervista

«L’Arst non sarà solo un’azienda di trasporto»

I piani dell’amministratore unico: facciamo la rete ciclabile e pensiamo alla gestione dei parcheggi 
Alessandra Carta
L’intervista

«Federalismo fiscale e riforme vere per l’Isola»

Su energia e trasporti «la Regione non ha i poteri per decidere, serve un nuovo Statuto, non leggi farsa» 
Giuseppe Deiana
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
Olbia 15-1-2026. Il Vescovo della diocesi di Ampurias e Tempio, Dom Roberto Fornaciari. Foto Antonio Satta.
L’Intervista

«Le nuove tecnologie, sfida da accogliere per la Chiesa di oggi»

«Mi hanno colpito l’amore e il calore dell’Isola» L’allarme sull’abbandono scolastico in Gallura  
Caterina De Roberto
La storia

«Il kitesurf? Ho sbagliato io»

Alberto Russo: l’avevo montato male, sono vivo per miracolo 
Paolo Carta
Ambiente

Primavera in anticipo: rinasce Punta Molentis

«Una ferita che resta aperta, d’estate intensificheremo i controlli» 
Francesco Pintore