Impresa del Buddusò, la Nuorese cade ancora 

Buddusò 2
Nuorese 1
Buddusò (3-5-2) : Faralli, Ortiz (st 25’ De Goicochea), Barilari, Mane, Usman (st 30’ Gomis), Brailly, Castelnoble, Barracca, Balde (st 33’ Gassama), Sambiagio (st 45’ Delogu), Cernovs. In panchina Sanna, E. Marrone, D. Marrone, Ghisu, Uleri. Allenatore Terrosu.
Nuorese (4-4-2) : Mascia, M. Arru, Catte, Filia, Demurtas (st 30’ Cossu), Floris, Cadau, Tanda, Manca, Cocco, Caggiu. In panchina Ruggiu, Todde, Puddu, Falchi, Argiolas. Allenatore Bonomi.
Arbitro : Bordiga di Ostia.
Reti : pt 45’ Manca; st 11’ Castelnoble, 27’ (r) Balde.
Buddusò. Terza vittoria consecutiva di un rinato Buddusò, che al Borucca batte meritatamente, al di là dello striminzito 2-1, una rimaneggiata Nuorese scalando posizioni in classifica. I ragazzi di Terrosu tengono per tutti i 90’ il pallino del gioco lasciando sporadici contropiedi agli ospiti che si portano in vantaggio sull’unico tiro in porta del primo tempo dopo che i biancocelesti sbagliano facili occasioni.
Nella ripresa i locali, trascinati da un immenso Castelnoble, ribaltano il risultato schiacciando nella propria metà campo i barbaricini. All’11’ Castelnoble con un siluro pareggia i conti, al 27’ Balde trasforma un rigore decretato per un fallo sullo stesso centravanti locale. Nel mezzo bisogna registrare un traversa di Castelnoble a portiere battuto. Una vittoria meritata per i biancocelesti, che battono una bella realtà calcistica fatta di giocatori quasi tutti barbaricini.
