Il vestito del battesimo per l’ultimo viaggio 

Sono ore di attesa a Sant’Antioco per conoscere il responso dei medici che dovranno pronunciarsi sulle cause della morte del piccolo Francesco Edoardo Zurru, deceduto al Gemelli di Roma, a soli quattro mesi, subito dopo il trasferimento dall’ospedale Brotzu di Cagliari che lo aveva in cura sin dalla sua nascita. L’autopsia è stata iniziata nel pomeriggio di ieri ma, a tarda sera, non erano ancora trapelate informazioni.

In ospedale

I genitori del bambino, Carlo Zurru e Michela Brasile, non si sono mai mossi dall’ospedale romano dove si trova la salma e soltanto oggi, salvo nuove indicazioni, potranno rivedere per l’ultima volta il bambino prima che la bara venga chiusa per il ritorno in Sardegna. Tramite l’agenzia funebre hanno fatto arrivare il vestitino che Francesco Edoardo avrebbe dovuto indossare sabato scorso per il battesimo che purtroppo non si è potuto celebrare. La sua mamma ha voluto proprio quello per vestirlo per l’ultima volta: lo aveva scelto con tanto amore, prima che nessuno potesse mai immaginare che cosa avesse in serbo il destino per questa famiglia.

Gli accertamenti

In attesa dell’esito dell’autopsia, i familiari che sono rimasti in paese stanno aiutando i genitori del piccolo a mettere in ordine tutta la documentazione da mettere a disposizione dell’avvocato Marco Aste e hanno anche avviato la procedura per ottenere la cartella clinica dall’ospedale Brotzu di Cagliari (dove la scelta è stata quella di non fornire alcuna dichiarazione prima dell’arrivo delle risposte dell’autopsia). Dal canto suo la famiglia ha sempre dichiarato di non volere accusare nessuno ma di volere chiarezza su una serie di aspetti, soprattutto due: «Perché il bambino non è stato trattenuto in ospedale a Cagliari quando ci si è accorti dell’infezione in corso e invece è stato mandato a casa? – e poi – Perché è trascorsa un’intera giornata prima del trasferimento a Roma?».

In paese

Nel frattempo è stato deciso che il funerale di Francesco Edoardo si terrà giovedì pomeriggio nella Basilica di sant’Antioco Martire. L’orario sarà comunicato mercoledì all’arrivo della salma da Roma.

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