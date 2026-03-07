“Il vecchio e il marlin”  in tour da domani nell’Isola 

Una moderna epopea: “Il vecchio e il marlin” è lo spettacolo di Roberto Abbiati, Claudio Morganti e Johannes Schlosser, liberamente tratto dal celebre romanzo breve di Ernest Hemingway con traduzione e drammaturgia di Roberto Abbiati in arrivo da domani in Sardegna.

Abbiati è anche protagonista sulla scena accanto al musicista Johannes Schlosser e sarà domani (alle 20.30) al Teatro Massimo di Cagliari dove apre la rassegna Questioni di Stile, poi giovedì 12 marzo alle 20.30 al Teatro San Giuseppe Bocheteatro di Nuoro, sabato 14 marzo alle 21 al Teatro Tonio Dei di Lanusei e infine domenica 15 marzo alle 20.30 al Teatro Centrale di Carbonia. Sulla falsariga de “Il vecchio e il mare”, che racconta la storia di un anziano pescatore, Santiago, a lungo perseguitato dalla sfortuna – tanto che pure Manolin, il ragazzo che lo aiutava nel suo lavoro, deve abbandonarlo su insistenza dei genitori – finché non si imbatte in un gigantesco marlin e riesce a catturarlo, e a ucciderlo ma…

