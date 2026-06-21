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Sinnai.
22 giugno 2026 alle 00:36

Il “tesoro” nascosto di Solanas 

Ripuliti fronte mare e fondali: recuperati oltre 250 chili di rifiuti 

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Una prima giornata per raccogliere i mozziconi delle sigarette, e i volontari ne hanno recuperato circa 350 in una sola ora; poi l’appuntamento con “Cleanup a 360° (Terra&Mare)”, con ben 250 chili di rifiuti portati via dalla spiaggia e dal fondale.

Questo il risultato del doppio appuntamento di giugno con “Plastic Free” a Solanas, frazione costiera di Sinnai, in attesa di quelli previsti a luglio e agosto. Soddisfatti gli organizzatori: «C’è stata una mobilitazione straordinaria», sottolinea Claudia Pizzicannella, responsabile della sezione sinnaese di Plastic free, «ora aspettiamo il 24 luglio e il 28 agosto. Partecipare è facilissimo: basta iscriversi sul nostro sito ufficiale, cercare la sezione Eventi e selezionare il nostro Comune».

La raccolta

La giornata dedicata alla raccolta delle cicche di sigaretta ha visto la partecipazione di amministrazione cittadina e società Cosir al fianco dei volontari. In tutta Italia sono stati organizzati oltre 100 appuntamenti, 17 dei quali in Sardegna. Per la caccia agli altri tipi di spazzatura sono state mobilitate le associazioni Asd Solanasurf, SubSinnai, Vab e Masisie che assieme ad altri diciannove volontari hanno portato via 250 chili di rifiuti in una sola ora. È stato recuperato di tutto: cellulari rotti, vetro, plastica, rifiuti indifferenziati, una ruota d’auto, pezzi di un’imbarcazione distrutta, accessori marini e persino una boa rossa di segnalazione. Gli ultimi quattro recuperi sono stati effettuati nei fondali rocciosi grazie alla squadra dei subacquei.

«La natura ci regala paradisi e tocca a noi proteggerli», ribadiscono i volontari, «la nostra spiaggia ha bisogno di cura. I cestini sono presenti ogni dieci metri: usiamoli correttamente e facciamo la differenza ogni giorno».

La politica

Preoccupa però la mancata apertura dell’ecocentro realizzato dalla Cosir, un vuoto che favorisce la nascita delle discariche abusive. Come quella di via Delle Viole. Il consigliere comunale Walter Zucca, di Forza Italia, preannuncia una interrogazione e, in attesa che la struttura sia disponibile, chiede il rafforzamento del servizio giornaliero della raccolta dei rifiuti. «Il Comune ha sollecitato l’apertura», replica la sindaca Barbara Pusceddu, «attendiamo le decisioni di Città metropolitana e Cosir. Ho ordinato anche la bonifica della discarica di via Delle Viole».

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