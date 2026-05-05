Il Terralba fa festa, il Bonorva è in attesa 

Il Terralba si gode il meritato riposo dopo una corsa sfiancante che l’ha visto trionfare nel girone A di Promozione; il Bonorva invece è costretto a far girare ancora i motori al massimo perché a breve giocherà la finale regionale dei playoff nella speranza di vincere e raggiungere la squadra oristanese in Eccellenza.

Il bersaglio grosso, dopo aver conquistato anche la Coppa Italia di categoria battendo in finale il Castiadas (possibile avversaria negli spareggi, l’alternativa è la Villacidrese) e in semifinale addirittura la corazzata Alghero, che ha dominato il girone B. «Siamo stati bravi, è un traguardo storico per noi», sottolinea l’allenatore Michele Pulina.

Lui e i colleghi Daniele Porcu e Riccardo Marongiu, tecnico e vice del Terralba, ospiti della trasmissione L’Informatore sportivo condotta da Alberto Masu su Radiolina, hanno riepilogato la stagione e indicato i futuri obiettivi delle società che non calcano i campi del massimo torneo regionale da tempo.

Il Terralba ha vinto una competizione «veramente combattuta», specifica Porcu, «con quattro squadre di livello che hanno dato vita a un campionato bellissimo». La sua formazione ha avuto la meglio «meritatamente, abbiamo conquistato quasi tutti gli scontri diretti». Entrambe le volte «contro Guspini e Villacidrese», aggiunge Marongiu, «solo il Castiadas ha pareggiato al ritorno segnando nel recupero». Risultati rivelatisi «decisivi, ci hanno dato i punti» necessari ad arrivare davanti per poche incollature: «Onore a loro, a volte sono solo gli episodi a fare la differenza».

Ora il riposo, poi l’Eccellenza. Porcu che farà? «Il campionato è stato stressante, abbiamo conquistato 81 punti ma vinto solo all’ultima giornata. Ora festeggiamo, poi vedremo. La settimana prossima incontrerò il presidente Frongia, che ringrazio perché ha avuto il coraggio di affidarsi a uno staff giovane. Ci sono le possibilità di far bene. Bisogna essere organizzati e mettere le basi».

Il Bonorva deve ancora tagliare il traguardo ed è concentrato sullo spareggio. «Una partita importantissima, la testa è proiettata alla finale», conferma Pulina, «l’obiettivo principale resta il salto di categoria». Che avrebbe già raggiunto se non avesse incrociato l’Alghero. «Ha dominato meritatamente, abbiamo provato a stargli dietro ma non hanno sbagliato una partita e siamo stati bravi a non demoralizzarci». In finale incrocerà una tra Castiadas e Villacidrese: «Sono entrambe pericolose. Il Castiadas ha perso una volta e prende pochi gol, la Villacidrese è abituata a vincere. Ma temo di più noi. In campo dovremo dire la nostra. Ci saranno tante difficoltà ma ci proveremo». (an. m.)

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