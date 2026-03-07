VaiOnline
Lanusei
08 marzo 2026 alle 00:23

Il teatro parla la lingua degli studenti 

Gli studenti delle scuole medie abbracciano il teatro. Grazie a un’idea dalla dirigenza dell’istituto comprensivo di Lanusei e Villagrande, ieri gli alunni dei due paesi hanno assistito allo spettacolo teatrale in scena al Tonio Dei dal titolo “Libera tutti” (circuito Cedac-Teatro ragazzi), per la regia di Marta Abate e Michelangelo Frola.

«Abbiamo deciso di proporre questa performance – dice Raffaela Deiana, insegnante responsabile del progetto – perché parla la loro lingua e affronta temi che il nostri ragazzi vivono ogni giorno. La maggior parte di loro pratica sport e spesso manifesta emozioni intense come tensione, rabbia o frustrazione. Lo spettacolo affronta con ironia proprio questa "cultura della performance ", in cui la sconfitta viene vissuta come fallimento personale e la vittoria sembra l'unico obiettivo possibile. Il dovere della scuola è aiutarli a crescere con rispetto per sé stessi e per gli altri, insegnando loro che sbagliare è inevitabile e fondamentale per imparare».

