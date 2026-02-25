VaiOnline
Monserrato.
25 febbraio 2026 alle 01:06

Il sottopasso della 554 invaso da fango e rifiuti «Finanziamenti negati» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per decenni permetteva ad auto e pedoni di “saltare” il traffico per raggiungere la Cittadella universitaria e il vicino distributore sulla 554. Oggi il sottopassaggio della statale, alla fine di via San Gavino, è ai limiti dell’impraticabilità, tra fango e rifiuti abbandonati. Una situazione che lo ha reso quasi inutilizzato e che spinge chi lo frequentava a chiedersi perché non sia stato sistemato.

«Permetteva di arrivare al Policlinico in quindici minuti a piedi o cinque in bici», ricorda Gianpiero Manis, 74 anni. «Adesso in macchina, la mattina, si impiega mezzora solo nel ponte», quello dedicato a Emanuela Loi. «Consentiva anche di raggiungere il supermercato sulla 554 e rifornirsi di carburante senza intasare ulteriormente la statale», continua Manis. «Soprattutto perché quando c’è paralisi sulla 554 il traffico si riversa dentro il paese ed è il caos». I piani di riqualificazione non sono però andati in porto.

«L’idea era di renderlo un percorso ciclopedonale, non carrabile, perché il sottopassaggio non può essere utilizzato serenamente a causa dell’elevato rischio idrogeologico, trovandosi accanto al Riu Saliu», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Il progetto prevedeva il rifacimento della pavimentazione e l’installazione di semafori collegati al sistema di allerta meteo, ma la richiesta di finanziamento alla Città Metropolitana non ha avuto seguito e senza l’ok degli enti sovraordinati non possiamo intervenire. Nel frattempo continuiamo a pulire l’area, che è spesso oggetto di abbandoni di rifiuti: grazie alle fototrappole abbiamo sanzionato molte persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 