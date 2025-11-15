VaiOnline
La polemica.
16 novembre 2025 alle 00:21

Il Siap attacca: «Zona rossa in piazza del Carmine? Fumo negli occhi» 

La “zona rossa” in piazza del Carmine? «Fumo negli occhi». I continui sbarchi di migranti sono «causa di turni massacranti». Il centro di accoglienza di Monastir «sovraffollato» è teatro «di continue intemperanze». Quello degli organici è «un disastro». Gli agenti di polizia del Cagliaritano sono «stanchi di ricette verbali». Per questo chiedono che la visita del ministro Matteo Piantedosi, in programma domani in Prefettura, «non sia la solita passerella».

Del malcontento dei poliziotti si fa portavoce il segretario provinciale generale del Siap Mauro Aresu. Le “zone rosse”, dice, sono «utili solo ad aumentare la percezione di insicurezza, rischiando di creare anche un ritorno economico negativo per le attività commerciali». Intanto «l’apparato della polizia di Stato nella provincia di Cagliari soffre di una carenza di almeno un centinaio di uomini».A Piantedosi si chiede un «segnale in termini di assegnazione di personale che non sia la solita beffa per un apparato quasi al collasso. Nel Cagliaritano si va in chiusura conclamata di commissariati sezionali o spostamenti di importanti commissariati distaccati».utte le articolazioni della Questura sono in affanno, inoltre «si segnalano carenze negli organici della frontiera, stradale, postale, ferroviaria, reparto mobile. ( e. fr. )

