Il Santa Teresa formato derby punisce il Tempio 

Santa Teresa 1

Tempio 0

Santa Teresa (4-4-2) : Pedelacq; Moussa, Braga, Traore (18’ st Saiu), Minnelli; Djeje, Canu, Owen, Ziani; Siamparelli (44’ st Alluttu), Carlander (26’ st Svarups). In panchina Tedde, Arbus, R. Casu, Gavagni, Sardo, Secci. Allenatore Levacovich.

Tempio (4-2-3-1) : Inzaina; Sanna, Sosa (23’ st Spano), Gning, Linaldeddu; Bringas, Dimitrievic; Zirolia (32’ st Masia), Montisci, Lemiechevsky; Caverzan. In panchina Careddu, Solinas, Carboni, M. Casu, Coradduzza, Nativi, Malesa. Allenatore Cantara.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : pt 23’ Canu.

Note : ammoniti Owen, Minnelli, Pedelacq (S), Dimitrievic (T). Recupero: 1’ pt-6’ st. Spettatori 250.

Santa teresa Gallura. Con un gol di Canu il Santa Teresa batte il Tempio terzo della classe, si aggiudica il derby gallurese e ritrova la vittoria dopo il rocambolesco pareggio col Tortolì. Una vittoria pesantissima quella della 3ª giornata di ritorno di Eccellenza: decide una prodezza del centrocampista classe 2007 che al 23’, dal limite dell’area, di controbalzo mette la palla nell’angolino. Grazie ai 3 punti la squadra di Fabio Levacovich, che sfiora più volte il raddoppio, è decima in classifica a quota 21 in zona salvezza. Per i biancocelesti, eliminati a ottobre dalla Coppa Italia proprio dal Tempio, l’1-0 maturato ieri al Buoncammino è, peraltro, il quinto risultato utile consecutivo, filotto inimmaginabile fino a un mese fa quando neppure il cambio in panchina sembrava poter invertire il trend da retrocessione diretta.

Quasi un peccato che domenica il campionato si fermi per la finale di Coppa tra Tempio e Iglesias, fermo restando che la sosta potrà essere sfruttata per tirare il fiato e preparare al meglio la ripresa col Santa Teresa impegnato in trasferta contro la “big” Nuorese imbattuta in casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA