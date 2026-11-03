Il ruolo strategico del bosco al Festival delle foreste sarde  

Rafforzare il legame tra cittadini e foreste ed evidenziare il ruolo strategico del bosco come bene comune ecologico, sociale ed economico. Sono gli obiettivi di “Forestas Insieme – Festival delle foreste sarde”, organizzata dall'Agenzia regionale.

Le prime tre tappe del ciclo autunnale 2026 seguono un format collaudato: la giornata del sabato pomeriggio è riservata a un convegno scientifico-divulgativo focalizzato sui temi della gestione forestale mentre la giornata della domenica è interamente dedicata alle attività outdoor e laboratoriali nel cuore delle foreste.

La prima tappa è prevista per il 7 e l’8 novembre a Montarbu-Seui. Sabato alle 16, nel Centro Polivalente “Is Minadoris” di Montarbu, si terrà un convegno sul tema "La foresta come infrastruttura ecologica e culturale dell'Ogliastra", orientato alla divulgazione dei valori ambientali e alla tutela della flora e della fauna autoctona. Domenica è prevista una giornata in foresta dalle 9 alle 16.30 nel presidio Forestale Montarbu.

La seconda tappa si terrà a Monte Lerno-Pattada nel weekend 14-15 novembre. Sabato alle 15.30, nella sala museale del presidio forestale Monte Lerno di Pattada si terrà un convegno sul tema "Gestione forestale e comunità: regole d'uso e beni comuni", con un approfondimento speciale sulla progettazione, manutenzione e governance della Rete Escursionistica della Sardegna. Domenica, giornata in foresta dalle 9 alle 16:30.

La terza tappa si terrà nel weekend del 21-22 novembre nel Monte Arci, a Pau e Morgongiori. Sabato alle 16 al Centro polifunzionale del Comune di Morgongiori si terrà il convegno "Foresta e lavoro: filiere sostenibili e servizi ecosistemici", incentrato sulla produzione vivaistica forestale e sulla valorizzazione della flora sarda. Domenica, giornata in foresta dalle 9 nel presidio Forestale Monte Arci – Pau/Sennixeddu/Prau Mau.

Tutte le attività escursionistiche e i laboratori della domenica sono gratuiti e aperti al pubblico, previa registrazione sul forestasinsieme.simplybook.it.

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