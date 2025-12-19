Il ritorno in città di Daniele Rosa come procuratore 

Sarà un ritorno quello alla guida della Procura di Nuoro. Daniele Rosa prenderà il posto di Patrizia Castaldini, trasferita a Trieste all’inizio dell’anno. Fino alla formalizzazione che avverrà nel plenum del Csm, con la successiva presa di possesso da parte di Rosa, le funzioni di procuratore capo saranno ancora svolte da Andrea Jacopo Ghironi.

I termini per le candidature si erano chiusi lo scorso giugno e all’apposita sezione del Csm erano arrivate quattro domande. Tra i candidati, solo uno lavorava in Sardegna: il sostituto procuratore di Cagliari Nicola Giua Marassi.

Daniele Rosa, attualmente sostituto a Livorno, invece, ritorna in Sardegna dopo aver già ricoperto il ruolo di pm a Nuoro e Lanusei, seguendo in passato inchieste rilevanti come il duplice omicidio di Manasuddas, nelle campagne di Oliena.

Gli altri due candidati erano Roberto Maria Sparagna, magistrato della Direzione nazionale antimafia di Roma con esperienze a Torino e nella capitale, e Maria Beatrice Zanotti della Procura di Verona.

La nomina del nuovo procuratore capo seguirà un iter preciso, con l’ufficializzazione attesa nella prossima seduta del plenum del Csm.

RIPRODUZIONE RISERVATA