Garlasco.
18 ottobre 2025 alle 00:34

Il Riesame: ridate i telefoni a Venditti 

MILANO. I telefoni, i computer portatili e tutti gli altri dispositivi dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti gli vanno restituiti. I dispositivi erano stati sequestrati dalla Procura di Brescia, che lo accusa di corruzione in atti giudiziari e ipotizza che abbia ricevuto denaro per scagionare Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame bresciano che, accogliendo la richiesta dell’avvocato Domenico Aiello, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro firmato dalla pm Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete ritenendolo «gravemente viziato», spiega il legale. Rimangono invece sotto sequestro due agende cartacee con il logo dei carabinieri del 2017 e del 2023. Intanto Sempio ha nominato suo difensore l’avvocato Liborio Cataliotti al posto di Massimo Lovati. Cataliotti, noto per aver assistito Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, lavorerà al fianco di Angela Taccia. Infine i pm di Pavia stanno valutando se sentire Flavius Savu, estradato dalla Svizzera. Il romeno era stato condannato per un'estorsione a luci rosse a don Gregorio Vitali, all’epoca rettore del santuario della Bozzola di Garlasco, e aveva sostenuto un collegamento fra festini hot nei pressi della chiesa e la morte di Chiara.

