VaiOnline
Commemorazione.
11 febbraio 2026 alle 00:39

Il ricordo del questore Palatucci 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sotto la pioggia e davanti al Tribunale, anche Cagliari ha ricordato Giovanni Palatucci nel giorno dell’ottantunesimo anniversario della sua scomparsa. Il questore reggente di Fiume, nato a Montella in Campania, morì il 10 febbraio del 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau e che per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani è stato insignito Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

La commemorazione, organizzata dalla questura del capoluogo, si è tenuta proprio nella piazza intitolata a Giovanni Palatucci, tra piazza Repubblica e via Tuveri. Nel corso della cerimonia è stato ricordato l’operato e la vita del questore davanti agli esponenti della Magistratura locale, i rappresentanti delle forze dell’ordine, le associazioni del mondo della cultura ebraica e gli alunni delle classi dell’Alfieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 