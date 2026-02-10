Il ricordo del questore Palatucci 

Sotto la pioggia e davanti al Tribunale, anche Cagliari ha ricordato Giovanni Palatucci nel giorno dell’ottantunesimo anniversario della sua scomparsa. Il questore reggente di Fiume, nato a Montella in Campania, morì il 10 febbraio del 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau e che per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani è stato insignito Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

La commemorazione, organizzata dalla questura del capoluogo, si è tenuta proprio nella piazza intitolata a Giovanni Palatucci, tra piazza Repubblica e via Tuveri. Nel corso della cerimonia è stato ricordato l’operato e la vita del questore davanti agli esponenti della Magistratura locale, i rappresentanti delle forze dell’ordine, le associazioni del mondo della cultura ebraica e gli alunni delle classi dell’Alfieri.

