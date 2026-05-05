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Champions.
06 maggio 2026 alle 00:23

Il Psg di scena a Monaco Stasera il Bayern ci prova 

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Il Psg per (ri)fare la storia, il Bayern per tornare in finale dopo sei anni. Stasera c’è il match di ritorno della seconda semifinale di Champions e, ancora negli occhi lo straordinario 5-4 a favore dei francesi nella gara di andata, si gioca in Germania. La squadra ospite punta a conquistare l’ultimo atto della competizione e possibilmente a vincere ancora una volta dopo il 5-0 inflitto un anno fa all’Inter; i padroni di casa vogliono riassaporare il gusto che si prova a disputare gli ultimi 90’ della competizione calcistica più importante al mondo. L’ultima volta accadde nel 2020 e fu un successo: curiosamente proprio contro il Psg, battuto 1-0 a Lisbona con un gol di Coman.

Per i tedeschi sarebbe la 12esima finale, per i francesi la terza. Il Bayern ha vinto la coppa sei volte, il Psg una. Si gioca all’Allianza Arena di Monaco di Baviera, fischio di inizio alle 21, diretta su Amazon Prime Video.

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