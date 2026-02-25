VaiOnline
Piazza Roma.
25 febbraio 2026 alle 01:04

Il progetto europeo che fa incontrare i ragazzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’era un tempo in cui il bar era il punto di ritrovo naturale. Si andava per un caffè, si restava per una chiacchiera. Oggi, troppo spesso, anche quando ci si trova insieme, ognuno resta con gli occhi incollati al proprio smartphone. Ma qualcuno ha deciso che le cose possono cambiare.

Da domani, ogni giovedì pomeriggio, all’Aroma Caffè si ritroveranno giovani europei e ragazzi oristanesi. Non per una bevuta veloce tra uno scroll e l’altro, ma per stare davvero insieme. È questo il cuore del progetto “European solidarity corps”, promosso dall’associazione Coda di Lupo: creare occasioni di incontro autentiche, dove ci si diverte ragionando e dialogando con lingue e culture diverse. «Il nostro obiettivo è creare opportunità di socialità e apprendimento informale per i giovani e per gli adolescenti, anche al bar, riscoprendo il piacere di stare insieme e conversare. Oggi a fronte di un’elevata connessione digitale, stiamo registrando tra i giovani un aumento della solitudine percepita e dell’isolamento sociale», spiega Elena Frau, responsabile del progetto.

L’idea è semplice, ma efficace: tandem linguistici, giochi da tavola, discussioni su temi scelti insieme, organizzazione di viaggi di mobilità europea. Attività che richiedono presenza, partecipazione, confronto. E che permettono di conoscere persone diverse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 