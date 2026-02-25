Il progetto europeo che fa incontrare i ragazzi 

C’era un tempo in cui il bar era il punto di ritrovo naturale. Si andava per un caffè, si restava per una chiacchiera. Oggi, troppo spesso, anche quando ci si trova insieme, ognuno resta con gli occhi incollati al proprio smartphone. Ma qualcuno ha deciso che le cose possono cambiare.

Da domani, ogni giovedì pomeriggio, all’Aroma Caffè si ritroveranno giovani europei e ragazzi oristanesi. Non per una bevuta veloce tra uno scroll e l’altro, ma per stare davvero insieme. È questo il cuore del progetto “European solidarity corps”, promosso dall’associazione Coda di Lupo: creare occasioni di incontro autentiche, dove ci si diverte ragionando e dialogando con lingue e culture diverse. «Il nostro obiettivo è creare opportunità di socialità e apprendimento informale per i giovani e per gli adolescenti, anche al bar, riscoprendo il piacere di stare insieme e conversare. Oggi a fronte di un’elevata connessione digitale, stiamo registrando tra i giovani un aumento della solitudine percepita e dell’isolamento sociale», spiega Elena Frau, responsabile del progetto.

L’idea è semplice, ma efficace: tandem linguistici, giochi da tavola, discussioni su temi scelti insieme, organizzazione di viaggi di mobilità europea. Attività che richiedono presenza, partecipazione, confronto. E che permettono di conoscere persone diverse.

RIPRODUZIONE RISERVATA