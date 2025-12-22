VaiOnline
Selargius.
23 dicembre 2025 alle 00:49

Il presepe itinerante tra musica e magia 

Un presepe vivente e itinerante, ma anche concerti che gli studenti - di tutti gli Istituti comprensivi cittadini, compreso quello di Su Planu - hanno regalato in questi giorni a Selargius. Ieri mattina altri due appuntamenti che hanno animato la città.

«Grazie agli studenti dell’Istituto comprensivo Selargius 1, che hanno riempito le strade di magia ricordandoci l’essenza del Natale con il loro presepe vivente», dice l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Pilia. Ringraziamenti che si allargano alla dirigente scolastica Patrizia Fiori, e al parroco don Giacomo Faedda. Presenti la scuola primaria di via Roma e la secondaria di via Custoza, indirizzo musicale, «che con le sue esecuzioni ha accompagnato l’evento, rendendo ogni tappa suggestiva e coinvolgente. Grazie alle famiglie per il supporto e a tutta la comunità per aver dimostrato ancora una volta come scuola, territorio e tradizione possano trasmettere valori importanti».

