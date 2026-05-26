Il Poetto si prepara a ospitare la grande festa del volley 

Sarà il litorale del Poetto la casa del Sardegna Volley S3 nelle giornate dell’1 e del 2 giugno. Un evento che trasformerà l’arenile in un grande campo da gioco affacciato sul mare, ma che comporterà necessariamente, come fanno sapere dal Comune, anche modifiche alla circolazione stradale.

La città si prepara così ad accogliere centinaia di giovani atleti e migliaia di appassionati per la 18esima edizione di una manifestazione che si riconferma un grande successo anno dopo anno. Nel 2025 sono state più di cinquemila le persone sul lungomare per la grande festa di sport e divertimento, superando i numeri già straordinari dell’anno precedente. Fino al 2021, l’evento si tenenva invece in via Roma, sul lato portici.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza – così recita l’ordinanza dirigenziale n. 1379/2026 – sono disposte alcune temporanee limitazioni. Nello specifico: dalle 12 di lunedì 1 alle 21.30 di martedì 2 giugno, sono stati disposti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito nel lungomare Poetto (fronte chiosco “Il Miraggio”) e in via Isola Di San Pietro (tra via Rodi e il lungomare).

Dalle 14 di lunedì alle 21.30 di martedì inoltre, al divieto di transito è accompagnata la sospensione temporanea della Ztl su lungomare Poetto – nel tratto tra via Ippodromo e via Dell’Idrovora, comprese la corsia stradale e quella ciclopedonale, la corsia destra di via Ippodromo in direzione mare oltre a via Lungo Saline e via Dell’Idrovora, in direzione del lungomare.

Sempre dalle 14 dell’1 alle 21.30 del 2 giugno, infine, all’altezza dell’intersezione tra lungomare Poetto e via Dell’Idrovora, sarà introdotto l’obbligo di svolta a destra in direzione via Lungo Saline.

Nel diffondere l’ordinanza, il Comune «invita tutti a programmare gli spostamenti con anticipo», oltre che «a rispettare la segnaletica temporanea, a seguire le indicazioni degli addetti alla viabilità, a utilizzare percorsi alternativi per raggiungere il Poetto, a non lasciare l’auto nelle aree soggette a rimozione».

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