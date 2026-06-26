Il play svizzero che voleva Pisacane 

In attesa di capire quale sarà il futuro di Gianluca Gaetano (l’Atalanta non molla la presa ma nemmeno la forza, per ora), il Cagliari fissa un nuovo tassello nel cuore del campo, altro colpo in prospettiva. Alessandro Romano, classe 2006, si può ormai considerare un giocatore rossoblù, il trasferimento nell’Isola dalla Roma verrà definito entro l’inizio della settimana prossima con l’annuncio subito dopo le visite mediche (previste per oggi) considerate le priorità del club giallorosso, costretto a formalizzare determinate cessioni entro il 30 giugno per far fronte ai vincoli del fair play finanziario. Romano arriva nell’Isola in prestito ma con l’obbligo di riscatto da parte del club di Giulini. Un’operazione da 5 milioni compresi bonus vari. Per la felicità dell’allenatore Pisacane, uno dei suoi più grandi sponsor dopo averlo affrontato e ammirato due stagioni fa durante il campionato Primavera. Dopo il prestito, firmerà un contratto sino al 2032.

Affare fatto

Svizzero, mancino, alto un metro e ottanta, prevalentemente play anche se può ricoprire più ruoli all’interno del centrocampo. Ha compiuto 20 anni giusto una settimana e mezzo fa, ne aveva 16 quando è arrivato in Italia proseguendo il percorso iniziato a Winterthur, la sua città natale, nel settore giovanile della Roma sino all’approdo alla prima squadra. E con la maglia giallorossa, nel campionato appena concluso, ha esordito in Serie A, contro il Lecce. Ha giocato una manciata di minuti anche nella gara col Sassuolo prima di trasferirsi allo Spezia in Serie B, in prestito, per tutto il girone di ritorno. Sempre in campo, è stato una delle poche note liete quest’anno della formazione ligure, retrocessa in Serie C. Ora per il talento elvetico la prima vera chance nel calcio che conta in rossoblù.

Stallo su Gaetano

Situazione di stallo, invece, nella trattativa tra il Cagliari e l’Atalanta per Gaetano. La Dea resta ancorata agli 11-12 milioni più eventuali bonus legati sia al rendimento del giocatore che a quello della squadra. Ha provato poi a inserire come parziale contropartita El Bilal Touré, 24enne attaccante maliano, reduce dall’esperienza in Turchia con il Besiktas tra alti e bassi (in tutto 21 presenze con 5 gol) ma la società rossoblù (alla quale non dispiace, tutt’altro) preferirebbe chiudere la questione Gaetano senza contropartite tecniche. Alla prossima proposta bergamasca.

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