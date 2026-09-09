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Le iniziative.
10 settembre 2026 alle 00:21

Il piano del Comune: edilizia agevolata per le giovani coppie 

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Per contrastare il fenomeno dello spopolamento, la perdita di abitanti e la grande fuga dalla città, l’Amministrazione comunale sta mettendo in atto diverse strategie, pensate soprattutto per i più giovani. «Abbiamo previsto un milione e 75mila euro per gli interventi dedicati ai giovani», afferma Anna Puddu, l’assessora alla salute e benessere dei cittadini, «in più sono in programma una serie di misure proprio per aiutare le giovani famiglie».
Tra le varie iniziative in arrivo, c’è la realizzazione di 40 alloggi: «Saranno destinati alle giovani coppie che ovviamente, visti i prezzi del mercato, non hanno la possibilità né di contrarre un mutuo né tantomeno di trovare un alloggio sostenibile nel territorio», spiega l’assessora, che conferma: «Le iniziative stanno partendo adesso».

Tra le varie misure previste dal Comune, ci sono anche quelle per contrastare il calo demografico: «Stiamo lavorando insieme agli altri assessorati con l’obiettivo di incentivare e promuovere la permanenza dei giovani e delle giovani coppie all’interno del nostro territorio», evidenzia Anna Puddu, «ma anche aiutare la creazione di nuove famiglie, sostenendole con misure per la conciliazione lavoro-vita personale. Per esempio, a tutte le famiglie che non avevano la possibilità di anticipare le risorse abbiamo concesso l’opportunità di portare gratuitamente i propri figli nei centri estivi».

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