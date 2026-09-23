Il personale dell’ospedale cerca alloggio 

In arrivo nell’ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili medici, infermieri e tecnici di laboratorio e per loro la Asl cerca alloggi adeguati. Secondo quanto comunicato direttamente dall’azienda sanitaria sì tratta di 7 nuovi infermieri, 13 medici e due tecnici sanitari di radiologia medica. Per loro dunque un aiuto per trovare un’abitazione. E attraverso la collaborazione del comune di Isili è stata indetta una manifestazione di interesse finalizzata all'affitto di alloggi, appartamenti o locali abitativi da destinare al personale sanitario.

Requisiti preferenziali sono una posizione comoda e facilmente raggiungibile rispetto alla struttura ospedaliera, delle case in buono stato arredate e abitabili e la disponibilità a stipulare dei contratti di locazione a uso transitorio o dedicati al personale Sanitario. Per ora si tratta solo di un’indagine esplorativa finalizzata a mettere in contatto i proprietari con le esigenze abitative legate al personale in servizio presso l’azienda sanitaria, senza alcun vincolo contrattuale immediato per l’amministrazione. Per partecipare si può inviare la propria disponibilità, indicando tipologia di immobile, zona, numero di vani e contatti, entro il 30.09.2026. Tramite email: direzione.generale@aslcagliari.it, PEC: protocollo@pec.aslcagliari.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA