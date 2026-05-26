VaiOnline
L’incontro.
27 maggio 2026 alle 00:26

Il Pecorino Romano sale in cattedra all’Università 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È un settore che vale centinaia di milioni di euro e tiene insieme tradizione, export e sfide industriali sempre più complesse. Ma non può prescindere da una cosa: formare nuove competenze e garantire il ricambio generazionale lungo tutta la filiera. È questo il messaggio emerso dalla lezione tenuta da Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano Dop, alla facoltà di Economia dell’Università di Cagliari. Un incontro che sul futuro del comparto ovino, tra governance, mercati internazionali, sostenibilità e ruolo dell’Isola.
Al centro il tema della governance e del disciplinare Dop, strumenti fondamentali per tutelare un prodotto che rappresenta oggi uno dei pilastri dell’agroalimentare italiano (primo mercato gli Usa)
Ampio spazio è stato dedicato all’economia del settore: oltre 1,3 milioni di forme ogni anno, circa 300 milioni di litri di latte trasformati e un valore che si avvicina ai 700 milioni di euro. Numeri che raccontano un comparto ad alta intensità produttiva, dove la Sardegna rappresenta circa il 75% della produzione e l’export supera il 60%. Ma proprio la solidità economica si intreccia con una delle sfide più delicate: il futuro delle nuove generazioni. «Il futuro del Pecorino romano passa dalla capacità di attrarre giovani, formare nuove professionalità e rendere la filiera più innovativa», dice Maoddi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza riguarda le tratte per Roma e Milano dagli scali di Cagliari, Olbia e Alghero

L’estate parte in salita: già esauriti i posti sui voli

Ponte del 2 giugno, biglietti introvabili anche per i sardi E i turisti che riescono a viaggiare pagano fino a 314 euro 
Al. Car.
Ambiente

Budoni dice addio al porta a porta

Sperimentazione nelle frazioni: rifiuti solo nelle isole ecologiche 
Tania Careddu
Cabras (Cimo): «Ormai il problema è strutturale. Utilizziamo l’ospedale Marino per attivare un’Ortogeriatria»

Al Brotzu dieci reparti sull’orlo del collasso

I vertici dell’Arnas: posti letto esauriti, serve una migliore gestione dei pazienti sul territorio 
Cristina Cossu RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Zurru contro Floris, a Gonnosfanadiga la sfida tra ex alleati

Le priorità: riaprire Pardu Mannu e la comunità alloggio per anziani 
Johanne Cesarano
La riforma

Legge elettorale, la maggioranza accelera

Nuovo slancio dopo le amministrative. Le opposizioni: testo incostituzionale 