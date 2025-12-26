Il Pd in cerca di nuovi alleati per le prossime amministrative 

A pochi mesi dalle elezioni comunali si muove qualcosa nella politica guspinese, in particolare dopo le polemiche seguite all’ascesa della nuova coalizione di centrosinistra “Alleanza per la Sinistra e Centro-Sinistra a Guspini”. Il Partito democratico, che non ne fa parte, rompe il silenzio per rivendicare il proprio ruolo e chiarire cosa intenda davvero per “rinnovamento”. Un concetto che, sottolinea il segretario locale Andrea Moreal, «non può ridursi a un semplice cambio di nomi o sigle, ma deve tradursi in programmi, contenuti e trovare soluzioni per affrontare le sfide che caratterizzano il nostro tempo e la nostra comunità, impostando un nuovo rapporto con la cittadinanza basato sul confronto e la partecipazione».

Moreal sostiene che «il Pd ricerca sempre la collaborazione con le altre forze politiche, costruendo alleanze premiate poi dai cittadini: la funzione federatrice del Pd ha consentito di costruire amministrazioni solide con una marcata impronta politica di centrosinistra, caratteristica pressoché unica nel territorio. Restiamo aperti al dialogo e al confronto – annuncia – a partire dall’attuale alleanza comunale e verso tutti coloro che vogliano dare un contributo e abbiano a cuore il futuro del nostro paese».

Un rinnovamento che «si costruisce nelle proposte che influiranno sul modo in cui opererà la futura amministrazione. Una partecipazione che si riflette nell’attività politica del partito: già organizzati incontri con associazioni e sindacati.

RIPRODUZIONE RISERVATA