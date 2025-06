Il patrimonio culturale dell’Isre ora diventa digitale  

Ha preso il via a Nuoro l’attività di digitalizzazione del patrimonio dell’Isre, l’Istituto superiore regionale etnografico, legata al progetto finanziato e coordinato dalla direzione generale dell'assessorato regionale della Cultura, Pnrr Digital Library. Nei prossimi mesi verranno digitalizzati volumi, molti dei quali rari, carte d'archivio, fotografie e negativi.

Il corpus

Si tratta di un corpus di oltre 1.200 libri, più di 34.000 fotografie, stampe, cartoline, per un totale che supera le 316.000 risorse digitali che confluiranno nella Digital Library nazionale e saranno a disposizione di tutti, rendendo accessibile l'intero patrimonio culturale in ogni angolo del mondo. Migliaia di documenti storici, tantissimi rari, in particolare i manoscritti di Grazia Deledda, le pagine più preziose della letteratura sarda, che sono conservati nella Biblioteca dell’Isre.

Non solo Deledda

La digitalizzazione non riguarderà solo i volumi della scrittrice Premio Nobel, ma anche circa 600 volumi rari, altri 300 editi prima del 1939, 29.000 diapositive, 3000 cartoline antiche, 280 stampe e tantissimo altro materiale museale presente nell’Etnografico, preziosi oggetti che potranno essere consultabili gratuitamente da tutti online. Lo scanner dell’Isre nuorese procederà nell’acquisizione e catalogazione delle immagini per tutto il 2025 con la possibilità di un prosieguo del progetto fino al giugno del 2026.

Il finanziamento

Nell’ambito degli interventi finanziati con le risorse del Pnrr, e più precisamente con l'intervento per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, sono state assegnate nel 2023 risorse alle singole Regioni, destinate alle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale pubblico del territorio di competenza. Alla Sardegna sono stati assegnati 2 milioni e 387 mila euro.

