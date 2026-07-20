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Fonsarda.
21 luglio 2026 alle 00:16

Il parco Giovanni Paolo II torna a vivere: riempito il laghetto, riaperto il ristorante 

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Sul portale web del Comune, nella sezione “Aree verdi”, una scheda del parco Giovanni Paolo II, alla Fonsarda, descrive le sue dotazioni e attrazioni, in primis l’iconico laghetto artificiale sormontato da ponticello. Peccato che fino a poco tempo fa la realtà fosse un’altra: la vasca, infatti, era all’asciutto, offrendo uno spettacolo desolante. Ora, finalmente, si è posto rimedio: gli inconvenienti tecnici sono stati risolti e lo storico laghetto è stato ripristinato.Riaperto nel frattempo anche il ristorante-pizzeria in cima alla collina che resterà però attivo solo nel periodo estivo. Nel resto dell’anno – l’area verde di 22mila metri quadri incastonata tra le vie Figari, del Nastro Azzurro e dei Donoratico - continuerà ad essere sprovvista di un punto di ristoro.

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